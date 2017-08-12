Андрей Канчельскис: "В советское время после ошибок Васин закончил бы с футболом"

Бывший полузащитник сборной России Андрей Канчельскис перед матчем 6-го тура чемпионата России между ЦСКА и "Спартаком" отметил, что на игру надо выпускать проверенных футболистов. По его мнению, в центре защиты у армейцев должны сыграть Сергей Игнашевич и братья Березуцкие.
- Исход последнего дерби между этими командами во многом предопределила ошибка Виктора Васина. Недавно экс-капитан армейцев Дмитрий Кузнецов подчеркнул, что это футболист не уровня ЦСКА. А вам есть что сказать в защиту игрока обороны?
– Знаете, в советское время после такой грубейшей ошибки Васин закончил бы с футболом. Я был на том дерби и видел тот ляп… Вообще не мог понять, как он это сделал. Защитник на таком уровне не имеет права так действовать на поле. Ему уже 28 лет, немолодой, переучить его, к сожалению, нереально… Но если тренер в него верит, пусть ставит. Гончаренко же отвечать за результат.
– А вы бы на месте Гончаренко сегодня выпустили в центре защиты Игнашевича и Березуцких?
– Конечно! Это же принципиальнейшее дерби, терять очки из-за ужасной ошибки своего игрока – просто безобразие.
- Сергей Игнашевич
- Виктор Васин
- ЦСКА (футбол)
- Сборная России (футбол)
- Спартак (футбол)
- Андрей Канчельскис
bvp
Чушь лепит. Старперы привозят не хуже, и вот у них по-другому уже не получается.
11:47