Андрей Бутенко: "Сейчас роднее Мамаева и Родолфу нет, в рапорте отражать нечего"

Председатель судейского комитета РФС Андрей Бутенко, инспектировавший матч 5-го тура чемпионата России "Ахмат" – "Краснодар" (2:3), отметил, что конфликта между защитником хозяев поля Родолфу и полузащитником "быков" Павлом Мамаевым не было. Ранее появилась информация, что в подтрибунном помещении в перерыве встречи произошла стычка между хавбеком и бразильцем. По версии журналиста Адама Зубайраева, инцидент начался из-за того, что еще на поле россиянин назвал бразильца "обезьяной".

– Никакого конфликта не было, – сказал Бутенко. – Родолфу первым убежал в раздевалку, его вообще не было в подтрибунном помещении, Мамаев прошел, кто-то что-то сказал. После игры Родолфу и Мамаев вместе вошли в подземелье. Краснодарец извинился, бразилец его простил. Сейчас роднее этих людей нет. Уже выпивают и братаются. Отражать в отчете нечего. Я буду отражать в рапоте по судейству. (Евгений БЕЛОУСОВ)

Трансляция матча "Ахмат" – "Краснодар" //

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