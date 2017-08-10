22:32 | Футбол — РФПЛ

Андрей Бутенко: "Сейчас роднее Мамаева и Родолфу нет, в рапорте отражать нечего"

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Председатель судейского комитета РФС Андрей Бутенко, инспектировавший матч 5-го тура чемпионата России "Ахмат""Краснодар" (2:3), отметил, что конфликта между защитником хозяев поля Родолфу и полузащитником "быков" Павлом Мамаевым не было. Ранее появилась информация, что в подтрибунном помещении в перерыве встречи произошла стычка между хавбеком и бразильцем. По версии журналиста Адама Зубайраева, инцидент начался из-за того, что еще на поле россиянин назвал бразильца "обезьяной".

– Никакого конфликта не было, – сказал Бутенко. – Родолфу первым убежал в раздевалку, его вообще не было в подтрибунном помещении, Мамаев прошел, кто-то что-то сказал. После игры Родолфу и Мамаев вместе вошли в подземелье. Краснодарец извинился, бразилец его простил. Сейчас роднее этих людей нет. Уже выпивают и братаются. Отражать в отчете нечего. Я буду отражать в рапоте по судейству. (Евгений БЕЛОУСОВ)

Трансляция матча "Ахмат" – "Краснодар" //
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КОММЕНТАРИИ (6)
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sssmol

Магнит опять в Грозном заляпался

23:54

ПИПКИНПАПА

Машлык:-)

23:34

ПИПКИНПАПА

Выпивают, кальян-мальян, шашлык -машлвк, а как же режим :-)))

23:33

Slim Taller

Гнусный лжец.

23:00

rusfed 2.0

обыкновенная трусость де-факто в поддержку расизма

22:49

Valdemarson

"После игры Родолфу и Мамаев вместе вошли в подземелье."

22:38