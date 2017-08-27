Андрей Будогосский: "Ассистент Вилкова допустил ошибку в матче ЦСКА – "Ахмат"

Глава департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский выразил мнение, что судейская бригада во главе с Михаилом Вилковым допустила ошибку в матче 8-го тура чемпионата России ЦСКА – "Ахмат". При этом он подчеркнул, что виноват в эпизоде именно ассистент главного арбитра.

Напомним, что после прострела в штрафную ЦСКА с левого фланга на 45-й минуте Виктор Васин не смог вынести мяч в поле – и срезал себе его за спину. Магомед Митришев догнал мяч у линии ворот – и прострелил к ближней штанге. Заур Садаев переиграл Игоря Акинфеева с близкого расстояния. При этом, как показалось, перед прострелом Митришева мяч полностью пересек линию ворот.

– Судя по тому, как момент показан на экране телевизора, на крупном плане, полагаю, что допущена ошибка, – сказал Будогосский. – Но хочу подчеркнуть вот какую деталь – это, прежде всего, ошибка ассистента.

– Почему?

– Потому что момент не был достаточно динамичным и, полагаю, помощник Кудрявцев обязан в таком случае среагировать. Еще должен посмотреть, где располагался ассистент, чтобы понять, почему допущена ошибка. Важен не только факт ошибки, но и по какой причине она возникла.

Одновременно хотел бы сказать, что ни в коем случае нельзя говорить, что это ошибка судьи Вилкова. Потому что ответственность несет ассистент. Момент для нас неприятный, выводы будут сделаны. (Сергей ЕГОРОВ)

Трансляция матча ЦСКА – "Ахмат"//

Скандальный гол "Ахмата". Ошибка судей и реакция Акинфеева