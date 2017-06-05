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Андреас Гранквист: "Краснодар" предложил новый контракт, но мне пора домой"

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Защитник "Краснодара" Андреас Гранквист подчеркнул, что не собирается подписывать новый контракт с клубом. По словам 32-летнего шведа, "быки" предложили ему заключить соглашение, но он хочет вернуться на родину.

- Мне сделали предложение о продлении контракта, но я сомневаюсь, что это именно то, что мне сейчас нужно, - приводит Expressen слова Гранквиста. - У меня есть дом в Хельсингборге. Мне кажется, что настало время вернуться. Скорее всего, это будет "Хельсингборг".

Напомним, что Гранквист выступает за "Краснодар" с 2013 года, его соглашение рассчитано до лета 2018-го. В минувшем сезоне защитник провел в составе краснодарцев 43 матча во всех турнирах, забил три гола и сделал одну голевую передачу.

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КОММЕНТАРИИ (2)
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Доктор-Ч

Один из лучших, или даже самый лучший в составе Быков за все годы.

15:58

МачоМэн

очень жаль

15:27