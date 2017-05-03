Анатолий Мещеряков: "Контракт Семина? Все буду комментировать по итогам сезона"

Председатель совета директоров московского "Локомотива" Анатолий Мещеряков не стал ни подтверждать, ни опровергать информацию о том, что главный тренер команды Юрий Семин продлил контракт с железнодорожниками. Под руководством 69-летнего специалиста "Локо" в этом сезоне выиграл Кубок России.

– Юрий Семин заявил, что контракт на следующий сезон с ним уже продлен. Можете подтвердить эту информацию?

– Все буду комментировать по итогам сезона. (Дмитрий ЗЕЛЕНОВ)

Семин заявил, что остается в "Локомотиве" на следующий сезон //

Илья Геркус: "Будущее Семина и Миранчука в "Локо" обсудим после сезона" //

Семин: что будет после финала?