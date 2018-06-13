"Амкар" в новом сезоне не выступит в премьер-лиге и в ФНЛ

Глава лицензионного отдела РФС Евгений Летин сказал, что "Амкар" не прошел лицензирование на будущий сезон. Клуб из Перми в прошлом сезоне занял 13-е место в чемпионате России и в стыковых матчах против "Тамбова" (2:0 – дома, 1:0 – на выезде) сохранил прописку в элите российского футбола.

– В связи с недостаточностью финансовых гарантий, с наличием существенной просроченной задолженности, отозвали лицензию РФС у ФК "Амкар" на сезон 2018/19 годов, - сказал Летин.

– Команды не будет в РФПЛ, а в ФНЛ она сможет заявиться?

– К ФНЛ это тоже относится. В ПФЛ у них есть возможность пройти внештатную процедуру лицензирования. Всё будет зависеть теперь от них.

– Какие сроки, чтобы в ПФЛ сыграть?

– Вообще, завтра у нас крайний день подачи заявок. (Арман МКРТЧЯН)

"Амкар" выступал в премьер-лиге с 2004 года. Самым успешным для пермяков стал сезон-2008 - под руководством Миодрага Божовича команда заняла четвертое место в турнирной таблице РФПЛ, а также дошла до финала Кубка России, где уступила ЦСКА в серии пенальти (2:2, 1:4 - по пенальти).

Таблица переходов РФПЛ //

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