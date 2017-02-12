13:33 | ФУТБОЛ — РФПЛ

"Амкар" разыскивает руководство "Луча", чтобы заплатить за Грицаенко

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В "Амкаре" выражают недоумение в связи с ситуацией, сложившейся вокруг трансфера защитника "Луча-Энергии" Алексея Грицаенко в пермский клуб. Стороны так и не завершили сделку.

– Игрок был у нас на просмотре, мы им довольны, сам Алексей хочет перейти, – говорит Денис Маслов, исполнительный директор "Амкара". – Но сложилась странная ситуация – мы не можем найти руководство владивостокского клуба. Направили в "Луч" официальное письмо, в котором выразили готовность заплатить за трансфер.

– Когда направили письмо?

– Две недели назад. С тех пор ответа нет, руководство клуба на связь не выходит.

– Где сейчас Грицаенко?

– В Турции. "Луч" улетел, Алексея оставили здесь. Зная о некоторых финансовых проблемах владивостокского клуба, мы были готовы заплатить деньги сразу, одним платежом. Но не можем. (Сергей ЕГОРОВ)

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Долго наблюдал за идиотами на эт

Затихарились и думают ценник поднять, раз удобрениям он сильно нужен)))

13:40

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