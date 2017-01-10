Али Узденов: "При определенных условиях готовы отпустить Нобоа в "Зенит"

Член совета директоров "Ростова" Али Узденов подтвердил информацию "СЭ" о том, что 31-летний полузащитник Кристиан Нобоа зимой может перейти в "Зенит". В нынешнем сезоне эквадорец провел 13 матчей в премьер-лиге, забил один гол и отдал одну передачу. В его активе также 10 игр в Лиге чемпионов, четыре мяча и два паса.

– "Зенит" сделал предложение по Нобоа?

– Да, сделал, – сказал Узденов. – Но не только "Зенит". Мы понимаем, как много Нобоа сделал для "Ростова". И при определенных условиях, которые устроят и его, и клуб, готовы его отпустить.

– Кто еще претендует на эквадорца?

– Еще один российский топ-клуб.

– "Краснодар", "Спартак"?

– Не могу разглашать эту информацию. У него есть и один конкретный вариант в Европе.

– Но "Зенит" для него приоритет?

– Он всерьез думает над предложением этого клуба.

– Когда даст ответ?

– Думаю, через день-два что-то уже станет понятно.

Полное интервью Али Узденова "СЭ"