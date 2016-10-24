Алексей Попов: "Давайте поделим бюджет "Зенита" на все клубы и положим качественные поля"

Бывший капитан "Амкара" Алексей Попов остался недоволен высказываниями комментатора "Матч ТВ" Михаила Моссаковского по поводу газонов на стадионах клубов премьер-лиги. Он отметил, что пермский клуб не обладает большим бюджетом и не может позволить себе такие траты, как "Зенит".

- Почему решили ответить комментатору Моссаковскому?

- Потому что люди делают выводы не по "Амкару", "Уралу", "Томи" или другой среднестатистической команде премьер-лиги, а по "Зениту" - одному из самых богатейших клубов Европы. Не совсем корректно говорить, что раз питерцы могут постелить идеальный газон, то и остальные на это способны. Это бред, так нельзя. Какие средства вложил "Зенит" в поляну, многие клубы не могут позволить такие траты. У "Амкара" бюджет - 800 миллионов рублей.

В Перми лежит искусственный газон, и на нем можно играть. Это лучше, чем то, что было в Самаре, когда натуральный газон был затоплен.

- Как же тогда в Перми положить натуральный газон?

- Давайте поделим бюджет "Зенита" на все клубы и положим качественные поля.

- В Екатеринбурге был изумрудный газон, но футболисты "Спартака" на нем частенько поскальзывались.

- Против погоды ничего не сделаешь. Сотрудники стадиона включили обогрев поля, хотели сделать его пожестче.

- Может не стоило так резко писать комментатору?

- Он рассказывает об этом на всю страну по федеральному каналу, его слова были резкими. Не считаю, что это я так высказался жестко, я лишь ответил человеку. (Сергей АСТАХОВ)