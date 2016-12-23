Александр Толстиков: "Я слышал, что в "Анжи" переходит Анчелотти!"

Президент "Лейрии" и руководитель компании, представляющей интересы тренера Леонида Кучука, Александр Толстиков опроверг слухи о том, что специалист возглавит "Анжи". По его словам, эта информация не имеет под собой никакого основания.

– Появилась информация о том, что Леонид Кучук может возглавить "Анжи". Так ли это на самом деле?

– По-моему, туда переходит Кононов. А может, Ташуев. А теперь уже и Кучук! Это просто ерунда!

Я слышал, что туда переходит Анчелотти. Нет, серьезно. Он устал, хочет в Дагестан. Он встретился с Самюэлем Это‘О. Тот ему сказал, что в "Анжи" круто, и сейчас Анчелотти рассматривает этот вариант. (Любовь КОНЯЕВА)