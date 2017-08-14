Александр Тарханов: "Первые 15 минут "Урал" провел очень плохо"

Главный тренер "Урала" Александр Тарханов после ничьей в матче 6-го тура чемпионата России против "Арсенала" (2:2) отметил, что команда первые 15 минут встречи провела очень плохо. Он также добавил, что ему пришлось заменить хавбека Николая Димитрова перед началом игры из-за травмы.

– Почему быстро пропустили два мяча? Сложно сказать. Первые 15 минут провели очень плохо, – сказал в эфире телеканала "Наш футбол" Тарханов. – Потом стали играть лучше, создали несколько моментов. При этом могли и пропустить.

Димитрова заменили из-за травмы. Он еще вчера чувствовал натяжение задней поверхности бедра, но перед матчем все было хорошо. Потом он опять почувствовал боль, и мы решили его заменить.

Трансляция матча "Арсенал" - "Урал"