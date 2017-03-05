Александр Тарханов: "Хороший коллектив складывается"

Главный тренер "Урала" Александр Тарханов после победы над "Амкаром" (1:0) в матче 18-го тура чемпионата России отметил, что команда хорошо проявила себя, учитывая недавнюю игру в Кубке России. По словам наставника, у соперника было только два момента.

– По темпу – хорошая игра была. Много борьбы. Хотя поле неидеальное, не позволяло проявить свои лучшие скоростные качества. С "Амкаром" тяжело играть – он очень плотно действует в защите. Атлетичные, слаженные ребята у них все. У них было два момента в начале игры, они их не реализовали.

– У Бикфалви травма?

– Нет.

– Ожидали от него такой результативности на старте сезона?

– Мы его для этого и приобретали (улыбается). Он на Украине выделялся, в Томске.

– Удалось команду эмоционально отвести от победы в Краснодаре?

– Раз выиграли, можно сказать – да. На самом деле – два матча за пять дней, один из которых – 120 минут. Это полностью невозможно. Даже топ-команды, играющие в Лиге чемпионов, в следующей игре, бывает, выглядят блекло. Вспомните "Баварию" после победы над "Арсеналом". Надо отдать должное ребятам, они были сегодня единым целым. Благодаря этому мы и игру в Краснодаре вытащили. Хороший коллектив складывается. (Алексей МАКСИМОВ)