02:47 25 августа | ФУТБОЛ — РФПЛ

Александр Селихов: "Для всей Перми будет счастье, если мы попадем в еврокубки"

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Вратарь "Амкара" Александр Селихов подчеркнул, что пермякам не нужна дополнительная мотивация. По словам Селихова, футболисты всегда выходят на поле только с одной целью - побеждать.

– "Амкар" – команда, которую не считают претендентом на чемпионство и еврокубки, но в то же время пермяки не претендуют и на вылет. В таком положении что служит лично для вас мотивацией? Исключительно личное развитие?

– Мотивация – брать очки в каждом матче и всегда побеждать, - приводят "Известия" слова Селихова. - Для всей Перми будет счастье, если мы, дай бог, попадем в еврокубки или дойдем до финала Кубка России. Но сейчас сыграно всего четыре тура, и пока что не стоит разводить такую шумиху. Вот если бы шел 25-й тур, тогда можно было бы говорить конкретно.

– В последнее время в футболе много команд-сенсаций. Это мотивирует "Амкар"?

– Любой спортсмен и без этих примеров всегда хочет побеждать. Когда выходишь на поле, есть только одна цель – выиграть. Просто иногда получается, а иногда – нет.

Дополнительная информация

http://izvestia.ru/news/628707

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