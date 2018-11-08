Александр Самедов: "Я буду всегда благодарен Каррере"

Полузащитник "Спартака" Александр Самедов отметил, что будет благодарен Массимо Каррере за работу в клубе. Итальянский специалист, приведший команду к чемпионскому титулу в позапрошлом сезоне, был отправлен в отставку после неудачного старта нынешнего сезона.

– Каррера займет важное место среди тренеров, с которыми я работал. Я ему буду всегда благодарен, – цитирует официальный сайт телеканала "360" Самедова. – Да и вообще просто человеческие отношения. Мы хорошо расстались и, дай бог, еще увидимся, попьем кофе или чего-то другого. Но я думаю, что мы еще встретимся.