Александр Самедов: "Всегда нравился итальянский футбол"

Новичок "Спартака" Александр Самедов в интервью клубной пресс-службе подчеркнул, что ему всегда нравился итальянский футбол. Также Самедов отметил, что возвращается в "Спартак", уже будучи опытным футболистом.

- Я играл в "Спартаке" у одного итальянца (Невио Скалы. - Прим. "СЭ"), теперь "Спартак" возглавляет другой итальянский специалист, - подчеркнул Самедов. - Прошло очень много времени. Тогда я был молодым парнем, а сейчас я, как говорится, уже опытный футболист. Не знаю, может, это совпадение, но мне всегда нравился итальянский футбол. Так что я верю, что все сложится отлично.

То, как последнее время играет "Спартак", показывает, что это боевитая команда. Футболисты выходят на поле биться, играют друг за друга, это бросается в глаза. Все, что я хочу, просто помочь команде.