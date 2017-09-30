Александр Самедов: "После столкновения в первом тайме потерял сознание"

Полузащитник "Спартака" Александр Самедов после победы над "Уралом" (2:0) в матче 12-го тура чемпионата России отметил, что потерял сознание после столкновения в первом тайме, передает из Тушина корреспондент "СЭ" Михаил ГОНЧАРОВ. Он также добавил, что красно-белым очень нужен был результат.

Отметим, что хавбек стал автором первого гола "Спартака" во встрече.

– В первом тайме после столкновения я действительно потерял сознание. Тело вообще размякло, – сказал Самедов. – Хорошо, что сразу доктора подбежали, только после нашатыря включился. Надо теперь в себя прийти. Посмотрим.

– А почему хромаете?

– Ноги немножко сводит, устал.

– "Спартак" сегодня провел самую качественную игру в сезоне?

– Слава богу, что победили. Нам очень нужен был результат, остальное не так важно. Что касается футбола, не знаю, как он выглядел со стороны, но вроде действительно играли неплохо. Впрочем, повторю, что три очка – главное.

– Мельгарехо при первом голе именно вам передачу отдавал?

– Точно не знаю, но он здорово прострелил, получилось в нужную зону. А я ударил в касание с левой ноги и хорошо попал.

Трансляция матча "Спартак" – "Урал"