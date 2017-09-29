Александр Самедов: "Если бы попросил у Черчесова отдых, мне бы ответили: "Отдохни навсегда!"

Полузащитник "Спартака" Александр Самедов подчеркнул, что у команды есть силы на матч 12-го тура чемпионата России с "Уралом". При этом хавбек признал, что график у красно-белых непростой, передает корреспондент "СЭ" Михаил ГОНЧАРОВ.

– Каррера говорит, что проблем с физикой нет, что все в порядке. А вы чувствуете в таком графике, что хочется передохнуть?

– Такой отрезок... Конечно, что-то накопилось, небольшая обойма, много травмированных. Но, опять же, мы играем для того, чтобы выходить в еврокубки, и нет смысла жаловаться. Нужно играть в таком графике.

– Но вы не с языком на плечах бегаете?

– Нет!

– Учитывая календарь, не было желания поговорить с Черчесовым и попросить передышку в этот раз?

– Если бы я так сказал, мне бы ответили: "Отдохни навсегда!". Как вы себе это представляете?