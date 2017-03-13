09:41 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Александр Кержаков: "Мне интересно стать тренером, но хочется не просто обеспечить себя работой"

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Нападающий "Зенита" Александр Кержаков признался, что хочет стать тренером. По его словам, он не просто хочет обеспечить себя работой после завершения карьеры, а познать все тонкости тренерской деятельности.

– Мне интересно стать тренером, - цитируют "Известия" Кержакова. - Но хочется не просто обеспечить себя работой. Тренерская деятельность гораздо важнее для меня с точки зрения невидимой, обратной стороны профессии. Как держать под контролем психологическое состояние всей команды, понимать и варьировать подготовку, с чем это должно быть связано, почему и как тренер принимает определенные решения... Эти моменты мне интересны – психологическая составляющая такого персонажа, как главный тренер.

Дополнительная информация

https://izvestia.ru/news/669627

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Ботаникум

Да фиг ли, Сашок, твоя "псЫхология", "БИЛ, БЬЮ и БУДУ БИТЬ!!!", тут тоже будет "работать"! Только возьми себе в ассисты Колю Валуева!!!!!!!

10:12

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