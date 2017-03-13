Александр Кержаков: "Мне интересно стать тренером, но хочется не просто обеспечить себя работой"

Нападающий "Зенита" Александр Кержаков признался, что хочет стать тренером. По его словам, он не просто хочет обеспечить себя работой после завершения карьеры, а познать все тонкости тренерской деятельности.

– Мне интересно стать тренером, - цитируют "Известия" Кержакова. - Но хочется не просто обеспечить себя работой. Тренерская деятельность гораздо важнее для меня с точки зрения невидимой, обратной стороны профессии. Как держать под контролем психологическое состояние всей команды, понимать и варьировать подготовку, с чем это должно быть связано, почему и как тренер принимает определенные решения... Эти моменты мне интересны – психологическая составляющая такого персонажа, как главный тренер.