Александр Григорян: "Мне бы хотелось вновь поработать с Базелюком"

Главный тренер "СКА-Хабаровска" дал понять, что не прочь вновь потренировать форварда Константина Базелюка. В прошлом сезоне ЦСКА отдал футболиста в аренду в клуб ФНЛ, за который он в 28 матчах забил 10 голов. Сейчас он находится в аренде в португальском "Эшториле", где практически не выходит на поле.

– В прошлом сезоне у вас в Хабаровске успешно играл Базелюк, который уехал в Португалию и там опять зачах. Не общались с руководством ЦСКА по поводу новой аренды этого нападающего?

– Нет, на эту тему мы не разговаривали. Но мне бы хотелось вновь поработать с Базелюком.

– Тем более, что вы и подобрали ключи к форварду, на которого многие уже махнули рукой?

– Я никакие ключи не подбирал. Он просто нашел себя в нашей команде. В принципе, Базелюк шел по хорошему графику. Если бы отыграл у нас полный сезон, думаю, мог забить 20 – 22 гола. (Виталий АЙРАПЕТОВ)