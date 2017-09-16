Александр Головин: "Как мне показалось, гола не было"

Полузащитник ЦСКА Александр Головин после матча 10-го тура чемпионата России против "Ростова" (2:0) отметил, что на 76-й минуте встрече бригада арбитров поступила правильно, не засчитав третий гол в ворота гостей.

В ходе атаки армейцев Мариу Фернандес после отскока пробил по воротам в противоход Илье Абаеву. Голкипер успел сгруппироваться и остановил мяч на линии ворот. При этом оказавшийся рядом хавбек красно-синих Бибрас Натхо среди прочих сигнализировал о том, что следует засчитать гол.

– Как мне показалось, гола не было. Мяч не полностью пересек линию. Так что его нельзя было засчитывать, – отметил Головин во флеш-интервью.