Александр Гацкан: "Ростов" после пенальти владел инициативой и нагнетал обстановку"

Полузащитник "Ростова" Александр Гацкан после победы над "Уфой" (4:1) в матче 6-го тура чемпионата России отметил, что в перерыве казалось, что во встрече будет ничейный результат. Он также добавил, что после пенальти его команда владела инициативой, после чего нагнетала обстановку.

– Игра тяжело сложилась, особенно первый тайм. Казалось, что будет ничейный результат, но "Уфа" забила невероятный гол, – сказал Гацкан. – Нам пришлось играть в более атакующем варианте, выровняли ее, плюс тренер сделал замены, которые нам помогли. После пенальти уже мы владели инициативой, поэтому дальше нагнетали обстановку.

– Как хватило сил при таком темпе игр?

– Готовились на тренировках, отрабатывали на сборах физические моменты. Вся Европа так играет, потому ничего страшного. Спасибо всем ребятам, которые отрабатывали в каждых моментах.

– Четвертая победа подряд, какая у вас вообще цель?

– В конце сезона посмотрим, а пока игра только на победу. (Иван УРАЛЬСКИЙ)

Трансляция матча "Уфа" – "Ростов" ​