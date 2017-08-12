Александр Гацкан: "Ростов" после пенальти владел инициативой и нагнетал обстановку"

Полузащитник "Ростова" Александр Гацкан после победы над "Уфой" (4:1) в матче 6-го тура чемпионата России отметил, что в перерыве казалось, что во встрече будет ничейный результат. Он также добавил, что после пенальти его команда владела инициативой, после чего нагнетала обстановку.
– Игра тяжело сложилась, особенно первый тайм. Казалось, что будет ничейный результат, но "Уфа" забила невероятный гол, – сказал Гацкан. – Нам пришлось играть в более атакующем варианте, выровняли ее, плюс тренер сделал замены, которые нам помогли. После пенальти уже мы владели инициативой, поэтому дальше нагнетали обстановку.
– Как хватило сил при таком темпе игр?
– Готовились на тренировках, отрабатывали на сборах физические моменты. Вся Европа так играет, потому ничего страшного. Спасибо всем ребятам, которые отрабатывали в каждых моментах.
– Четвертая победа подряд, какая у вас вообще цель?
– В конце сезона посмотрим, а пока игра только на победу. (Иван УРАЛЬСКИЙ)