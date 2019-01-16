Александр Дюков: "Вижу возможности для развития российского футбола"

Председатель совета директоров петербургского "Зенита" Александр Дюков заявил, что видит возможности для развития российского футбола. Ранее он стал единственным кандидатом на пост президента РФС.

- У меня достаточный управленческий опыт, - цитируют Дюкова "РИА Новости" со ссылкой на эфир канала "Россия 1". - Я люблю футбол и давно работаю в нем - и на клубном уровне, и в исполкоме РФС. Вижу возможности для развития российского футбола.

Дюков является председателем правления и генеральным директором ПАО "Газпром нефть". Кроме того, он возглавляет в РФС комитет программ развития футбола.

В декабре пост президент РФС оставил Виталий Мутко. И.о. главы организации на данный момент является Сергей Прядкин. Выборы нового президента РФС состоятся на внеочередной отчетно-выборной конференции 22 февраля.