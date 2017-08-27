Александр Довбня: "Акинфеев был, есть и еще будет вратарем номер один"

Вратарь "СКА-Хабаровска" Александр Довбня в интервью "СЭ" отметил, что не хочет, чтобы его сравнивали с голкипером ЦСКА Игорем Акинфеевым. Довбня не пропустил ни одного мяча в матче 8-го тура премьер-лиги со "Спартаком" (0:0).

– Вы, как и Акинфеев, пока не пропустили от Промеса ни одного мяча.

– Ну… Меня очень рано сравнивать с таким топовым голкипером, как Игорь. Да и вообще мы разные. Я – Довбня, он – Акинфеев.

– Вы не хотите, чтобы вас сравнивали с Акинфеевым. Но он является для вас примером для подражания?

– Классный, топовый голкипер! Возможно, есть российские вратари с большим потенциалом. Но нет смысла об этом говорить.

– Почему?

– Потому что Игорь был, есть и еще будет вратарем номер один. Он уже в юношеские годы был нереальным талантом. А самое главное – держит уровень. Знаю, что он порой может не тренироваться. Но выходит на матч и спасает. Мне не нравится, когда его огульно критикуют за ошибки. Акинфеев – это же легенда, а его ругают при первом же ляпе... То же самое могу сказать и про Кокорина. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

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