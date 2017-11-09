Алан Дзагоев: "На моей памяти это самый худший чемпионат. Играть можно только с "Зенитом", "Спартаком" и "Краснодаром"

Полузащитник ЦСКА и сборной России Алан Дзагоев считает, что армейцы показывают атакующий футбол. При этом он подчеркнул, что нынешний чемпионат России - худший на его памяти.
- Я считаю, что ЦСКА сегодня играет в атакующий футбол, - рассказал Дзагоев в интервью колумнисту "СЭ" Илье Казакову в эфире телеканала "Россия 24". - Я долго думал и думаю по этому поводу в последнее время. На моей памяти это самый худший чемпионат, который проводился за последние 10 лет. В футбол можно играть только с "Зенитом", "Спартаком" и "Краснодаром". С остальными приходится просто бороться. Ты пытаешься играть в футбол, а они тебе не дают. И сами не играют, и другим не дают этого делать.
MorningFriend
Это не ваши ли вывешивали баннер - "хватит сс..ь, давай играть!" )))
14:14
korogen
Команда, забившая меньше, чем идущий на 14-ом месте Анжи и еще смеет называть свой футбол "атакующим"?
14:06
bep77
А отчего же с Зенитом не играли? Не оттого ли, что и с вами в футбол не поиграешь?
13:59
Chibisov
Но профукали при этом арсеналу,локо)
13:56
Alexthegreat31
Локо по всей видимости он тоже к автобусам приписал)))
13:51
serzheo
Ну что есть, то есть, автобусы и вправду надоели.
13:48