13:42 | Футбол — РФПЛ

Алан Дзагоев: "На моей памяти это самый худший чемпионат. Играть можно только с "Зенитом", "Спартаком" и "Краснодаром"

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Полузащитник ЦСКА и сборной России Алан Дзагоев считает, что армейцы показывают атакующий футбол. При этом он подчеркнул, что нынешний чемпионат России - худший на его памяти.

- Я считаю, что ЦСКА сегодня играет в атакующий футбол, - рассказал Дзагоев в интервью колумнисту "СЭ" Илье Казакову в эфире телеканала "Россия 24". - Я долго думал и думаю по этому поводу в последнее время. На моей памяти это самый худший чемпионат, который проводился за последние 10 лет. В футбол можно играть только с "Зенитом", "Спартаком" и "Краснодаром". С остальными приходится просто бороться. Ты пытаешься играть в футбол, а они тебе не дают. И сами не играют, и другим не дают этого делать.

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КОММЕНТАРИИ (6)
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MorningFriend

Это не ваши ли вывешивали баннер - "хватит сс..ь, давай играть!" )))

14:14

korogen

Команда, забившая меньше, чем идущий на 14-ом месте Анжи и еще смеет называть свой футбол "атакующим"?

14:06

bep77

А отчего же с Зенитом не играли? Не оттого ли, что и с вами в футбол не поиграешь?

13:59

Chibisov

Но профукали при этом арсеналу,локо)

13:56

Alexthegreat31

Локо по всей видимости он тоже к автобусам приписал)))

13:51

serzheo

Ну что есть, то есть, автобусы и вправду надоели.

13:48