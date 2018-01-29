Агент защитника – "СЭ": "Трансфер Вериссимо в "Спартак" – не проблема"

Апаресиду Инасиу, представитель защитника "Сантоса" Лукаса Вериссимо, подтвердил "СЭ", что его клиент в ближайшие дни может перейти в "Спартак". Ранее Tuttomercatoweb сообщил, что бразильский клуб согласился расстаться с 22-летним игроком за 8 миллионов евро.

– "Сантос" возобновил переговоры со "Спартаком", – сказал Инасиу. – Стороны еще не согласовали сумму сделки, но близки к этому. "Сантос" снизил свои требования: вместо 10 миллионов евро он теперь хочет 8,5, "Спартак" в последний раз предлагал 7. В понедельник российский клуб должен сделать новое предложение. Думаю, стороны найдут компромисс, это не проблема.

– Почему вы так уверены?

– Потому что "Спартак" и "Сантос" показали, что готовы идти на уступки. Разница между 7 и 8,5 миллионами евро не столь велика.

– Вериссимо согласовал личный контракт с красно-белыми?

– Нет, сначала клубы должны обговорить условия сделки между собой. Может быть, трансфер состоится уже на этой неделе. (Гоша ЧЕРНОВ)

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