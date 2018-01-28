СМИ: "Сантос" все-таки отпустит Вериссимо в "Спартак"

Защитник "Сантоса" Лукас Вериссимо все-таки перейдет в "Спартак", утверждает Tuttomercatoweb. По информации источника, бразильский клуб согласился расстаться с 22-летним игроком обороны за 8 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что "Сантос" отклонил два предложения красно-белых по выкупу прав на игрока. Бразильский клуб не был готов расставаться с защитником меньше чем за 10 миллионов евро – "Спартак" решил арендовать у "Наполи" игрока обороны Николу Максимовича, а боссы "рыбы" наложили вето на трансфер Вериссимо.

Напомним, в этом сезоне Вериссимо принял участие в 36 матчах в чемпионате Бразилии и отметился 9 желтыми карточками. Всего на его счету 45 игр и один гол за "Сантос".

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