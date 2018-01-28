СМИ: "Сантос" все-таки отпустит Вериссимо в "Спартак"

Защитник "Сантоса" Лукас Вериссимо все-таки перейдет в "Спартак", утверждает Tuttomercatoweb. По информации источника, бразильский клуб согласился расстаться с 22-летним игроком обороны за 8 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что "Сантос" отклонил два предложения красно-белых по выкупу прав на игрока. Бразильский клуб не был готов расставаться с защитником меньше чем за 10 миллионов евро – "Спартак" решил арендовать у "Наполи" игрока обороны Николу Максимовича, а боссы "рыбы" наложили вето на трансфер Вериссимо.
Напомним, в этом сезоне Вериссимо принял участие в 36 матчах в чемпионате Бразилии и отметился 9 желтыми карточками. Всего на его счету 45 игр и один гол за "Сантос".
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Трансферы-2018. Первые итоги // Таблица переходов РФПЛ
Karerra
Наконец то пошла икра, спасибо Арнольдыч!
01:13
гаттузо туп
Нищ,дрищ,ушел от мамки.///Все верно вы с NVA23 cказали.От себя добавлю,что этот кован с чего возомнил,что он сильно шарящий в футбике и не понимает,что его смешные"аналитические подуги" ничего у кроме ироничной улыбки или смеха не вызывают.И так не мытышей тут чморят во многом благодаря этому"знатоку-АНАЛитегу".И это радует!)
00:03
Нищ, дрищ, ушёл от мамки
NVA23 Гаттузо Крут!!!!!!#! Это ты типа наюморил?! Тогда привет Дроботенко передай. Вы из одной песочницы. Если серьёзно писАл, тогда совсем всё плохо. Работа над собой это не просто .овно в эфир. Это самоуважение...Думаю - всё равно не поймёшь... Добавь больше иронии к себе, а не к другим...))) Иначе смешон ты, а не комментируемые... Регине привет!)\\\\\\\\\\\\\Дырявый ретуз - обиженный на жизнь дешёвый чёрт. Многониковый чушкан, которого здесь никто всерьёз не воспринимает. Пусть смердит.
23:43 28 января
Spchamp1979
Про очко "Локо" кто-нибудь говорил?)
23:27 28 января
Spchamp1979
Не Федун - Федунище!!!
23:26 28 января
Коновалл
Быстро бразилы смикитили, что могут вообще на бобах остаться, если и дальше будут кочевряжиться. Так с ними и надо.
23:23 28 января
Shast1983.83
А сериал то не окончен оказывается,продлили на второй сезон. Если купим, в принципе будет весьма недурно, летом можно уже поспокойнее работать на трансферном рынке.
23:21 28 января
Spchamp1979
Скоро и Месси приедет играть за "Спартак"!!!)
23:21 28 января
NVA23
Гаттузо Крут!!!!!!#! Это ты типа наюморил?! Тогда привет Дроботенко передай. Вы из одной песочницы. Если серьёзно писАл, тогда совсем всё плохо. Работа над собой это не просто .овно в эфир. Это самоуважение...Думаю - всё равно не поймёшь... Добавь больше иронии к себе, а не к другим...))) Иначе смешон ты, а не комментируемые... Регине привет!)
23:13 28 января
Evgenn177
Пусть берут пригодится... Я думаю Таски уйдёт... По Ханни пока неизвестно...
23:06 28 января
Гаттузо Крут!!!!!!#!
К утру все опять поменяется. Мама и бабушка Даниссимо наложат табу на отъезд в холодную Россию. А переубедить их сможет небольшая сумма в размере 1.5-2 ломтей денег. Как-то так.
23:01 28 января
Семь ветров
Ну ежели бразилы немного доплатят, то можно и Вериссимо взять.
22:55 28 января
Lars Berger
История перехода Бердыева была круче. Интересно, кто сейчас руководит подобными проектами в СЭ?) Чувак, ты ни на что не годен.
22:54 28 января
dmit1133
На хрен он теперь не нужен,Щербакову тоже можно шанс дать! Нужен алжирец из Андерлехта,не хуже Алекса,почему то есть такая уверенность!
22:48 28 января
EstStar
Палыч в шоке от таких новостей, локо в кризисе
22:45 28 января
Митяй Антибомж
Рано радуетесь. Завтра будет опровержение.
22:39 28 января
Vladimir555
Это круто ребятки)
22:32 28 января
баламошка
15 бандитов-агентов всё-таки смогли поделить бабки.
22:31 28 января