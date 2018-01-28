22:28 28 января | Футбол — "Пас из-за границы"

СМИ: "Сантос" все-таки отпустит Вериссимо в "Спартак"

Лукас ВЕРИССИМО (справа). Фото REUTERS
Лукас ВЕРИССИМО (справа). Фото REUTERS
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Защитник "Сантоса" Лукас Вериссимо все-таки перейдет в "Спартак", утверждает Tuttomercatoweb. По информации источника, бразильский клуб согласился расстаться с 22-летним игроком обороны за 8 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что "Сантос" отклонил два предложения красно-белых по выкупу прав на игрока. Бразильский клуб не был готов расставаться с защитником меньше чем за 10 миллионов евро – "Спартак" решил арендовать у "Наполи" игрока обороны Николу Максимовича, а боссы "рыбы" наложили вето на трансфер Вериссимо.

Напомним, в этом сезоне Вериссимо принял участие в 36 матчах в чемпионате Бразилии и отметился 9 желтыми карточками. Всего на его счету 45 игр и один гол за "Сантос".

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КОММЕНТАРИИ (18)
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Karerra

Наконец то пошла икра, спасибо Арнольдыч!

01:13

гаттузо туп

Нищ,дрищ,ушел от мамки.///Все верно вы с NVA23 cказали.От себя добавлю,что этот кован с чего возомнил,что он сильно шарящий в футбике и не понимает,что его смешные"аналитические подуги" ничего у кроме ироничной улыбки или смеха не вызывают.И так не мытышей тут чморят во многом благодаря этому"знатоку-АНАЛитегу".И это радует!)

00:03

Нищ, дрищ, ушёл от мамки

NVA23 Гаттузо Крут!!!!!!#! Это ты типа наюморил?! Тогда привет Дроботенко передай. Вы из одной песочницы. Если серьёзно писАл, тогда совсем всё плохо. Работа над собой это не просто .овно в эфир. Это самоуважение...Думаю - всё равно не поймёшь... Добавь больше иронии к себе, а не к другим...))) Иначе смешон ты, а не комментируемые... Регине привет!)\\\\\\\\\\\\\Дырявый ретуз - обиженный на жизнь дешёвый чёрт. Многониковый чушкан, которого здесь никто всерьёз не воспринимает. Пусть смердит.

23:43 28 января

Spchamp1979

Про очко "Локо" кто-нибудь говорил?)

23:27 28 января

Spchamp1979

Не Федун - Федунище!!!

23:26 28 января

Коновалл

Быстро бразилы смикитили, что могут вообще на бобах остаться, если и дальше будут кочевряжиться. Так с ними и надо.

23:23 28 января

Shast1983.83

А сериал то не окончен оказывается,продлили на второй сезон. Если купим, в принципе будет весьма недурно, летом можно уже поспокойнее работать на трансферном рынке.

23:21 28 января

Spchamp1979

Скоро и Месси приедет играть за "Спартак"!!!)

23:21 28 января

NVA23

Гаттузо Крут!!!!!!#! Это ты типа наюморил?! Тогда привет Дроботенко передай. Вы из одной песочницы. Если серьёзно писАл, тогда совсем всё плохо. Работа над собой это не просто .овно в эфир. Это самоуважение...Думаю - всё равно не поймёшь... Добавь больше иронии к себе, а не к другим...))) Иначе смешон ты, а не комментируемые... Регине привет!)

23:13 28 января

Evgenn177

Пусть берут пригодится... Я думаю Таски уйдёт... По Ханни пока неизвестно...

23:06 28 января

Гаттузо Крут!!!!!!#!

К утру все опять поменяется. Мама и бабушка Даниссимо наложат табу на отъезд в холодную Россию. А переубедить их сможет небольшая сумма в размере 1.5-2 ломтей денег. Как-то так.

23:01 28 января

Семь ветров

Ну ежели бразилы немного доплатят, то можно и Вериссимо взять.

22:55 28 января

Lars Berger

История перехода Бердыева была круче. Интересно, кто сейчас руководит подобными проектами в СЭ?) Чувак, ты ни на что не годен.

22:54 28 января

dmit1133

На хрен он теперь не нужен,Щербакову тоже можно шанс дать! Нужен алжирец из Андерлехта,не хуже Алекса,почему то есть такая уверенность!

22:48 28 января

EstStar

Палыч в шоке от таких новостей, локо в кризисе

22:45 28 января

Митяй Антибомж

Рано радуетесь. Завтра будет опровержение.

22:39 28 января

Vladimir555

Это круто ребятки)

22:32 28 января

баламошка

15 бандитов-агентов всё-таки смогли поделить бабки.

22:31 28 января