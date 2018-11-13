21:16 | Футбол — РПЛ

Агент Влашича: "Никола невероятно счастлив в Москве. Он может остаться в ЦСКА"

Никола Влашич. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"
Никола Влашич. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"
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Тончи Мартич, официальный представитель полузащитника ЦСКА  Николы Влашича, в разговоре с корреспондентом "СЭ" сообщил, что его клиент может остаться в России после окончания срока аренды у "Эвертона". Действующий контракт 21-летнего футболиста с армейцами рассчитан на один год, права выкупа у российского клуба нет.

- Влашич невероятно счастлив в Москве, - сказал Мартич. – Если он захочет продолжить  выступления в ЦСКА, то шансы на это велики. Но "Эвертону" и московскому клубу нужно будет согласовать трансферную стоимость футболиста, финансовые условия должны удовлетворить все стороны.

Влашич провел в составе красно-синих 15 официальных матчей, в которых забил 5 мячей. (Гоша Чернов)

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