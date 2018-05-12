Агент тренера Сарри: "Контактов с "Зенитом" не было"

Алессандро Пеллегрини, представитель главного тренера "Наполи" Маурицио Сарри, в разговоре с корреспондентом "СЭ" Гошей ЧЕРНОВЫМ не подтвердил информацию о том, что его клиент ведет переговоры с "Зенитом". Ранее итальянские СМИ сообщили, что петербургский клуб уже обсуждал с 59-летним специалистом возможность сотрудничества.

– Никаких контактов между нами и "Зенитом" не было. Абсолютно, – подчеркнул Пеллегрини. – У Сарри действующий контракт с "Наполи", так что говорить о каких-либо вариантах продолжения его карьеры нельзя.

– Вы будете рассматривать предложение "Зенита", если оно поступит?

– Посмотрим. На данный момент мне нечего сказать о возможной работе Маурицио в России.

Напомним, в пятницу пресс-служба сине-бело-голубых сообщила "СЭ", что рассматривает пять кандидатов на пост главного тренера. При этом не уточняется, кто именно входит в этот шорт-лист, однако в последнее время в прессе помимо Сарри, упоминались Сергей Семак, Дик Адвокат и Синиша Михайлович.