Агент Лодыгина - о возможном трансфере: "Юрию нужно играть"

Агент Хельмут Рихтер, представляющий интересы вратаря "Зенита" Юрия Лодыгина, выразил разочарование тем, что его клиент потерял место в стартовом составе сине-бело-голубых.

В то же время он не стал комментировать интерес к 27-летнему россиянину со стороны "Лацио". Ранее сообщалось, что римляне рассматривают возможность подписания контракта с голкипером.

– Проблема в том, что Юрий – не первый вратарь "Зенита", – сказал Рихтер. – Поэтому его больше не вызывают в сборную, где ранее он был вторым номером. Лодыгин – профессионал, будет делать свою работу и выполнять условия двухлетнего контракта с питерским клубом. Но ему нужно играть, чтобы развиваться. Не могу давать комментариев относительно возможного ухода или аренды. Обо всех новостях вы узнаете из клуба. (Евгений БЕЛОУСОВ)

Напомним, что Лодыгин выступает за санкт-петербургскую команду с 2013 года. Всего он провел за клуб 149 матчей. В текущем сезоне голкипер принял участие в одной встрече с "Бней-Иегудой" (0:1) в Лиге Европы. Его контракт с "Зенитом" действует до 2019 года.

СМИ: "Лацио" интересуется Лодыгиным