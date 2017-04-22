"Зенит" в первом матче на стадионе "Санкт-Петербург" сыграет в лазурной форме

"Зенит" и "Урал" определились с формой на матч 24-го тура чемпионата России. Как сообщает официальный "Твиттер" питерцев, команда сыграет в традиционной лазурной форме. "Урал" выйдет также в привычных оранжево-черных цветах.
Играем в лазурном! #ЗенитУрал pic.twitter.com/iqC8jl5Tfd– ФК "Зенит" (@zenit_spb) 22 апреля 2017 г.
Напомним, что матч "Зенит" - "Урал" состоится сегодня и станет первым официальным на стадионе "Санкт-Петербург". Начало игры - в 14.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи.
зенит-супер-чемпион
баламошка, пасаси немножко
11:55
Патриот Сибири
Питерские так стесняются своих клубных цветов :)
11:51
баламошка
В голубой, бомжи, в голубой.
11:37
Смерть сусликам
shpasic почему у Урала на форме написано: ХРЕНОВА? ========================================== главные производители приправы "Хрен"
11:20
shpasic
почему у Урала на форме написано: ХРЕНОВА?
11:18