"Зенит" в первом матче на стадионе "Санкт-Петербург" сыграет в лазурной форме

"Зенит" и "Урал" определились с формой на матч 24-го тура чемпионата России. Как сообщает официальный "Твиттер" питерцев, команда сыграет в традиционной лазурной форме. "Урал" выйдет также в привычных оранжево-черных цветах.

Напомним, что матч "Зенит" - "Урал" состоится сегодня и станет первым официальным на стадионе "Санкт-Петербург". Начало игры - в 14.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи.