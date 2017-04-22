11:04 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

"Зенит" в первом матче на стадионе "Санкт-Петербург" сыграет в лазурной форме

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"Зенит" и "Урал" определились с формой на матч 24-го тура чемпионата России. Как сообщает официальный "Твиттер" питерцев, команда сыграет в традиционной лазурной форме. "Урал" выйдет также в привычных оранжево-черных цветах.

Напомним, что матч "Зенит" - "Урал" состоится сегодня и станет первым официальным на стадионе "Санкт-Петербург". Начало игры - в 14.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи.

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 24-й тур
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КОММЕНТАРИИ (5)
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зенит-супер-чемпион

баламошка, пасаси немножко

11:55

Патриот Сибири

Питерские так стесняются своих клубных цветов :)

11:51

баламошка

В голубой, бомжи, в голубой.

11:37

Смерть сусликам

shpasic почему у Урала на форме написано: ХРЕНОВА? ========================================== главные производители приправы "Хрен"

11:20

shpasic

почему у Урала на форме написано: ХРЕНОВА?

11:18