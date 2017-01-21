Юрий Гаврилов: "Боккетти – неплохой защитник, не более"

Ветеран "Спартака" Юрий Гаврилов оценил последние приобретения красно-белых и объяснил, чего в игре команды пока не хватает. Он подчеркнул, что никогда не переоценивал защитника москвичей Сальваторе Боккетти.

– Удивились, что Самедов ушел из "Локомотива"?

– Да. Еще полгода назад ничто не предвещало такого поворота. Но потом, видимо, какие-то проблемы возникли у него в клубе, раз принял такое решение.

– На днях "Спартак" продлил контракт с Боккетти. Одобряете?

– Думаю, руководители клуба пошли на этот шаг из-за того, что никого лучше найти не удалось. Я никогда Боккетти не переоценивал. Защитник неплохой, не более.

– А Джикия?

– Пока он уступает в классе другим спартаковским защитникам. Зато универсал – способен сыграть и в центре, и на фланге. Плюс российский паспорт, 23 года. Думаю, "Спартаку" Джикия поможет. (Андрей МУРНИК)

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