Вадим Скрипченко: "Крылья Советов" не были готовы к натиску "Зенита"

Главный тренер "Крыльев Советов" Вадим Скрипченко после поражения от "Зенита" (1:3) в матче 28-го тура чемпионата России подчеркнул, что команда не была готова к натиску соперника. По словам специалиста, самарцы могли продемонстрировать более достойную игру.

- Что случилось в первом тайме? Один известный тренер сказал, что сомнение в своих возможностях является опаснее любого соперника, - сказал Скрипченко в эфире телеканала "Наш футбол". - Эта фраза применима к нашей игре. "Крылья" умеют комбинировать, создавать моменты, но произошедшее - следствие того, что команда не была готова психологически к стартовому натиску.

Это даже и давлением нельзя назвать. Мы ошиблись, а "Зенит" использовал элементарные моменты. Нам было необходимо играть плотнее. Нельзя рассчитывать на что-то большее, чем сохранение собственного лица, если дважды пропускаешь в начале матча. Нам удалось это сделать, но для "Крыльев" этого недостаточно.

"СЭ" вел трансляцию матча "Крылья Советов" - "Зенит"