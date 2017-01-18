Спортивный директор "Андерлехта": "Ломбертс? Переговоры с русскими вести очень трудно"

Спортивный директор "Андерлехта" Херман ван Холсбек признался, что подписать защитника "Зенита" Николаса Ломбертса его клубу будет очень тяжело. Он не стал отрицать интереса к покупке опытного бельгийца.

– Следим ли мы за Ломбертсом? Я бы соврал, если бы сказал, что это не так, – цитирует Voetbalkrant ван Холсбека. – Но мы не питаем никаких иллюзий. Из своего опыта я знаю, что переговоры с русскими вести очень трудно. Уже сесть за стол переговоров достаточно сложно. Конечно, мы используем возможность, если она появится. Но сейчас нет ничего конкретного.