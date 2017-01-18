Спортивный директор "Андерлехта": "Ломбертс? Переговоры с русскими вести очень трудно"

Спортивный директор "Андерлехта" Херман ван Холсбек признался, что подписать защитника "Зенита" Николаса Ломбертса его клубу будет очень тяжело. Он не стал отрицать интереса к покупке опытного бельгийца.
– Следим ли мы за Ломбертсом? Я бы соврал, если бы сказал, что это не так, – цитирует Voetbalkrant ван Холсбека. – Но мы не питаем никаких иллюзий. Из своего опыта я знаю, что переговоры с русскими вести очень трудно. Уже сесть за стол переговоров достаточно сложно. Конечно, мы используем возможность, если она появится. Но сейчас нет ничего конкретного.
rusfed 2.0
Вторые договоры, офшорные схемы, панамские банки
22:33
SS-1525-Sergey
Мы ещё не садились, но очень трудно. Бабки несите и можете даже ни на что не садиться и будет всё легко и приятно!
22:25