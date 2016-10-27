"Спартак" подписал контракт с китайской компанией

"Спартак" подписал соглашение с китайской торговой площадкой AliExpress. Сделка состоялась в четверг на стадионе красно-белых. По контракту на онлайн-площадке будет размещена лицензированная продукция под брендом "Спартака" - пуховики и нижнее белье.

- Это первый подобный проект футбольного клуба, - приводит ТАСС слова директора "Спартака" Александра Атаманенко. - До этого наши товары всегда были представлены лишь в магазинах клуба, а не на онлайн-площадках. Надеемся выйти на новые рынки и привлечь внимание женской аудитории, которая растет все больше.