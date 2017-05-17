Сергей Чебан: "Болельщики "Спартака" довольны и команда счастлива"

Исполнительный директор РФПЛ Сергей Чебан после матча 29-го тура премьер-лиги "Спартак" – "Терек" (3:0) посетовал, что не получилось вручить чемпионский кубок красно-белым так быстро, как было запланировано.

После игры несколько тысяч болельщиков "Спартака" по разрешению клуба выбежали на поле, церемония вручения кубка за победу в чемпионате России прошла спустя почти час после окончания встречи.

- Что скажете о ситуации с болельщиками, которые выбежали на поле?

- Вы же знаете, что все это было организовано. К сожалению, получилось не так быстро, как мы планировали, но в результате кубок все-таки вручили, болельщики довольны и команда счастлива.

- В целом по организации что-то не понравилось? Все это было довольно опасно.

- Это ваше мнение.

- А вам все понравилось?

- Я же говорю, понравилось. Это футбол. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)

ЗОЛОТОЙ ДЕНЬ "СПАРТАКА". КОМАНДЕ КАРРЕРЫ ВРУЧАЮТ ЧЕМПИОНСКИЙ КУБОК. LIVE!