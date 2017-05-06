19:58 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Промес догнал Цымбаларя по голам в чемпионатах России

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Гол в ворота "Томи" стал для Квинси Промеса 42-м в чемпионатах России. По числу забитых мячей в форме "Спартака" голландец сравнялся с Ильей Цымбаларем, выступавшим за красно-белых с 1993 по 1999 годы. Больше голов за столичную команду забили всего пять футболистов, а клубный рекорд принадлежит Егору Титову – 86 голов. (Кирилл БУРДАКОВ)

Лучшие бомбардиры "Спартака" в чемпионатах России

Игрок

Сезоны

Матчи

Всего голов

Егор ТИТОВ

1995-2008

324

86

Роман ПАВЛЮЧЕНКО

2003-2008

141

69

Андрей ТИХОНОВ

1992-2000, 2011/12

192

68

ВЕЛЛИТОН

2007-2013

104

57

Владимир БЕСЧАСТНЫХ

1992-1993, 2001-2002

104

56

Квинси ПРОМЕС

2014-н.в.

81

42

Илья ЦЫМБАЛАРЬ

1993-1999

146

42

Александр ШИРКО

1995-2001

128

40

"СЭ" ведет  трансляцию матча "Спартак" – "Томь"

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 27-й тур
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