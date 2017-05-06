Промес догнал Цымбаларя по голам в чемпионатах России

Гол в ворота "Томи" стал для Квинси Промеса 42-м в чемпионатах России. По числу забитых мячей в форме "Спартака" голландец сравнялся с Ильей Цымбаларем, выступавшим за красно-белых с 1993 по 1999 годы. Больше голов за столичную команду забили всего пять футболистов, а клубный рекорд принадлежит Егору Титову – 86 голов. (Кирилл БУРДАКОВ)

Лучшие бомбардиры "Спартака" в чемпионатах России

Игрок Сезоны Матчи Всего голов Егор ТИТОВ 1995-2008 324 86 Роман ПАВЛЮЧЕНКО 2003-2008 141 69 Андрей ТИХОНОВ 1992-2000, 2011/12 192 68 ВЕЛЛИТОН 2007-2013 104 57 Владимир БЕСЧАСТНЫХ 1992-1993, 2001-2002 104 56 Квинси ПРОМЕС 2014-н.в. 81 42 Илья ЦЫМБАЛАРЬ 1993-1999 146 42 Александр ШИРКО 1995-2001 128 40

"СЭ" ведет трансляцию матча "Спартак" – "Томь"