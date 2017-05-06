Промес догнал Цымбаларя по голам в чемпионатах России

Гол в ворота "Томи" стал для Квинси Промеса 42-м в чемпионатах России. По числу забитых мячей в форме "Спартака" голландец сравнялся с Ильей Цымбаларем, выступавшим за красно-белых с 1993 по 1999 годы. Больше голов за столичную команду забили всего пять футболистов, а клубный рекорд принадлежит Егору Титову – 86 голов. (Кирилл БУРДАКОВ)
Лучшие бомбардиры "Спартака" в чемпионатах России
|
Игрок
|
Сезоны
|
Матчи
|
Всего голов
|
Егор ТИТОВ
|
1995-2008
|
324
|
86
|
Роман ПАВЛЮЧЕНКО
|
2003-2008
|
141
|
69
|
Андрей ТИХОНОВ
|
1992-2000, 2011/12
|
192
|
68
|
ВЕЛЛИТОН
|
2007-2013
|
104
|
57
|
Владимир БЕСЧАСТНЫХ
|
1992-1993, 2001-2002
|
104
|
56
|
Квинси ПРОМЕС
|
2014-н.в.
|
81
|
42
|
Илья ЦЫМБАЛАРЬ
|
1993-1999
|
146
|
42
|
Александр ШИРКО
|
1995-2001
|
128
|
40