Павел Яковлев: "Анжи" упустил возможность увезти из Санкт-Петербурга три очка"

Нападающий "Анжи" Павел Яковлев после ничьей с "Зенитом" (1:1) в матче 22-го тура чемпионата России отметил, что его команда упустила возможность увезти из Санкт-Петербурга три очка, передает из Санкт-Петербурга корреспондент "СЭ" Гоша ЧЕРНОВ. Он добавил, что ему было непринципиально забивать именно "Зениту".

– Упустили возможность увезти три очка. Было численное преимущество... В конце имели моменты и могли их реализовать. Поэтому немножко смешанные чувства.

– Для вас как для воспитанника "Спартака" было принципиально забить именно в Санкт-Петербурге?

– Вы знаете, для меня вообще принципиально забивать. Хочется играть, хочется выигрывать. Но, конечно, гол "Зениту" дорогого стоит.