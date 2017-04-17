02:00 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Максим Калиниченко: "Спартаку" надо спокойно довести дело до конца"

0
0
0
0

Бывший полузащитник "Спартака" Максим Калиниченко в интервью "СЭ" отметил, что еще рано говорить о чемпионстве красно-белых. В воскресенье столичная команда обыграла в 23-м туре чемпионата России "Зенит" (2:1) и увеличила свой отрыв от ближайшего конкурента, ЦСКА, до 10 очков. Питерцы остались на третьем месте и уступают красно-белым 11 баллов.

– "Спартак" – чемпион?

– Нет!

– Вот это ответ.

– Зачем бежать впереди паровоза? Да, отрыв впечатляет, повержен один из главных конкурентов. Теперь надо спокойно довести дело до конца. Когда "Спартак" официально оформит чемпионство, тогда и будем кричать: "Ура!" (Александр КРУЖКОВ)

Полностью интервью Калиниченко по ссылке

Опрос

"Спартак" - чемпион?
голосовать
0
0
0
0
Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 23-й тур
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ