Луиз Адриану: "В России более серьезное соперничество, чем на Украине"

Нападающий "Спартака" Луиз Адриану считает, что в чемпионате России его ждет более серьезная конкуренция, чем была на Украине, когда он выступал за "Шахтер". Напомним, что в "Спартак" бразилец перебрался из "Милана", где не имел регулярной игровой практики.

– Конечно, мою адаптацию облегчает то, что я играл уже в Восточной Европе. Это делает проще привыкание. Но теперь я более опытный. Чемпионат Украины довольно сильно отличается от российского. Там только четыре сильные команды было, когда я играл: киевское "Динамо", "Шахтер", "Днепр" и "Металлист", – цитирует Globo Esporte Луиза Адриану. – В России более серьезное соперничество: московское "Динамо", "Зенит", ЦСКА и другие команды, которые сильнее украинских. Это хорошая лига. От Украины отличается только чемпионат. Культура и язык похожи, кажется. Тоже холодно. Разница лишь в качестве команд. В "Милане" я не играл по решению тренеров. Работал каждый день вместе со всеми. Я был в порядке физически, много работал.