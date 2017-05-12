Леонид Федун: "Узнал, сколько стоит Мбаппе. Это годовой бюджет "Спартака", "Зенита" и ЦСКА вместе взятых"

Владелец "Спартака" Леонид Федун в интервью "СЭ" подчеркнул, что клубу не по карману нападающий "Монако" Кильян Мбаппе. Он отметил, что в условиях финансового fair play красно-белые должны соизмерять расходы с собственными доходами, и поэтому громкие трансферы исключены.

– Впереди Лига чемпионов. "Спартаку" однозначно нужно усиливать состав. Стоит ли ждать серьезных приобретений летом?

– Я бы сказал адекватных. Громких – невозможно. Англия и Китай взорвали рынок. Был на полуфинале "Монако" – "Ювентус". На Мбаппе посмотрел. Спросил – какова цена. Отвечают: нам видится, что 200 миллионов евро. 18-летний пацан… Можете себе представить? Это годовой бюджет "Спартака", "Зенита" и ЦСКА вместе взятых. Один футболист. Как вам? Так что все, что более-менее раскручено, будет уходить в Англию. Дальше идут "Барса" с "Реалом", "Ювентус" и "Бавария". Всем остальным либо самим воспитывать, либо отлавливать кого-то. Надо понимать, что супергромких трансферов быть не может. Еще один фактор – финансовый фэйр-плей, система, которая придушила средние клубы.

– К которым вы относите "Спартак"?

– Да. Куплю я игрока за 50 миллионов. И что дальше? Меня исключат из Лиги чемпионов? "Динамо" это уже проходило. Сейчас мои доходы совпадают с расходами. Любое увеличение трат приведет к тому, что баланс нарушится, и я тут же попаду под санкции. Все наши клубы попадали под штрафы – за исключением ЦСКА. И мы их платить не будем, потому что у нас все нормально. Но это наручники, которые нам придумал УЕФА.

– То есть Мбаппе не купить, даже если очень захотеть?

– Никогда. (Максим МАКСИМОВ, Сергей ЕГОРОВ, Вячеслав КОРОТКИН)