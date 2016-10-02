15:39 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Граффити с изображением Данни и Боярского пострадали от вандалов

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Ночью перед матчем 9-го тура чемпионата России "Зенит" - "Спартак" актам вандализма подверглись граффити с изображением Данни и Михаила Боярского.

На граффити с артистом, которое нанесено на стену одной из трансформаторных будок на Крестовском острове, поверх изображения зенитовского шарфа, который находится в руках Боярского, хулиганы нарисовали нецензурную надпись.

Также пострадало граффити с пожеланием скорейшего выздоровления капитану петербургской команды, которое расположено на Петроградской стороне, недалеко от стадиона. (Сергей ЯРЕМЕНКО)

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КОММЕНТАРИИ (1)
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noggano_za_SPARTAK

А где фото с места событий???)))))

15:50

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