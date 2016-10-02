Граффити с изображением Данни и Боярского пострадали от вандалов

Ночью перед матчем 9-го тура чемпионата России "Зенит" - "Спартак" актам вандализма подверглись граффити с изображением Данни и Михаила Боярского.
На граффити с артистом, которое нанесено на стену одной из трансформаторных будок на Крестовском острове, поверх изображения зенитовского шарфа, который находится в руках Боярского, хулиганы нарисовали нецензурную надпись.
Также пострадало граффити с пожеланием скорейшего выздоровления капитану петербургской команды, которое расположено на Петроградской стороне, недалеко от стадиона. (Сергей ЯРЕМЕНКО)
noggano_za_SPARTAK
А где фото с места событий???)))))
15:50