Граффити с изображением Данни и Боярского пострадали от вандалов

Ночью перед матчем 9-го тура чемпионата России "Зенит" - "Спартак" актам вандализма подверглись граффити с изображением Данни и Михаила Боярского.

На граффити с артистом, которое нанесено на стену одной из трансформаторных будок на Крестовском острове, поверх изображения зенитовского шарфа, который находится в руках Боярского, хулиганы нарисовали нецензурную надпись.

Также пострадало граффити с пожеланием скорейшего выздоровления капитану петербургской команды, которое расположено на Петроградской стороне, недалеко от стадиона. (Сергей ЯРЕМЕНКО)

Трансляция матча "Зенит" - "Спартак"