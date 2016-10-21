Геннадий Орлов: "Зениту" нужен вратарь более высокого уровня, чем Селихов"

Известный телекомментатор Геннадий Орлов считает, что Александр Селихов не является вратарем более высокого уровня, чем Юрий Лодыгин. Орлов добавил, что рано делать выводы по поводу перехода защитника Ивана Новосельцева в команду.
– Зачем, на ваш взгляд, приглашали Новосельцева?
– Рано делать выводы. Он же пока не играет. Мы не видим, здоров он или нет. Посмотрим, пока трудно сказать.
– В Ирландии лучшим вновь был Жулиану?
– Да, он хорош. Но и не забывайте про Витселя. А как мастерски забил гол Мак! Перешел на мелкий шаг, не бил наотмашь, а перекинул мяч в угол. Молодец. То есть он видел, где вратарь, где защитник, какой угол свободен. Это говорит о его серьезных футбольных качествах.
– Завершая разговор о "Зените", еще один вопрос про вратаря. Голкипера "Амкара" Селихова активно сватают в Питер.
– Я пока прочитал про интерес к нему со стороны "Лацио".
– Ранее писали про возможный переезд в "Зенит".
– Все решает тренерский штаб. Всю селекционную политику определяет Луческу. Надо согласовывать с ним. Селихов? Вы знаете, я не думаю, что он талантливее Лодыгина. Не превосходит его. Если уж брать, то голкипера выше классом. Пока я не увидел у него суперспособностей. Разве он такой прыгучий? Да, он моложе. Это плюс. Но все решает главный тренер.
SPFAN
Тогда Нойера вызывайте или Де Хеа. Буффон хорош канешно тоже, но Орлов скажет, что он стар уже.
17:32
shpasic
БУФФОНИЩЕ!
17:19
yspesh4
Геннадий Сергеевич, брать выше классом - это кого, если не секрет?
17:14
fireman32
Нет уж,забирайте!
17:10