Денис Глушаков: "Все знают, когда последний раз "Спартак" выигрывал титул"

Полузащитник "Спартака" Денис Глушаков подчеркнул, что в команде появились новые эмоции, когда Массимо Каррера был назначен на пост главного тренера. По словам хавбека, специалист не дает расслабиться красно-белым. Напомним, 52-летний итальянец возглавил спартаковцев по ходу сезона, сменив на должности главного тренера Дмитрия Аленичева.

- При Каррере появились новые эмоции. Ребята задумались, что пора выигрывать матч за матчем, и тренер не давал нам расслабляться, - сказал Глушаков в эфире программы "Все на футбол". - Все видят, что сумасшедшая самоотдача на футбольном поле - на 100-150 процентов. Из-за этого, наверное, и забиваем решающие голы в концовках. Это просто стечение обстоятельств, что именно я оказывался в нужное время в нужном месте. Неважно, кто забивал. К тому же, выручали часто и оборона, и вратарь. С "Рубином" мы могли пропустить даже от Сереги Рыжикова - повезло, что он попал не в ворота, а в голкипера.

С "Крыльями Советов" (поражение 0:4. - Прим. "СЭ") мы не выполнили установку тренера. Быстрый гол повлиял на исход. Мы потеряли концентрацию, нарушили дисциплину, начали менять игровую систему во время матча и получили по шапке. Но не могли уже дальше проиграть "Рубину", чтобы уходить в отпуск в плохом настроении и расстраивать себя и болельщиков.

Все знают, когда последний раз "Спартак" выигрывал титул. В команде это особо не обсуждается, живем настоящим временем. На "Спартак" давят всегда. Складывается впечатление, что если о "Спартаке" не будут писать, то больше и не о ком будет. Мы привыкли к этому. Выиграли - остался матч в истории, надо стремиться к следующей победе.