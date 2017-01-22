Денис Глушаков: "Хотел бы стать тренером"

Капитан и полузащитник "Спартака" Денис Глушаков в интервью обозревателю "СЭ" Игорю РАБИНЕРУ на сборе в ОАЭ отметил, что все больше задумывается о будущем. По его словам, он хотел бы остаться в футбольной жизни.

– Торт бы вам в это воскресенье пригодился – Дмитрию Комбарову исполняется 30.

– Добро пожаловать в клуб крокодилов! Это я и себе говорю – мне ведь 27-го, на этом же сборе, тоже тридцатник "стукнет". Сегодня с ним как раз разговаривали. Не знаешь, радоваться или огорчаться. 30 – это какая-то перевалочная база. Раньше только радовался дням рождения, а сейчас уже чуть-чуть задумываешься.

– Страшновато?

– Нет, просто больше думаешь о будущем, о семье. Не живешь одним днем, а размышляешь, как дальше твоя судьба сложится – в футболе, не в футболе? Куда тебя понесет дальше.

– И куда?

– Конечно, хотел бы тренером стать. Остаться в футбольной жизни. Но загадывать нельзя. Все идет своим чередом, и пока думаю о футболе. И играю в него.