Церемония прощания с Владимиром Казаченком состоится 30 марта

Гражданская панихида по бывшему футболисту "Зенита" Владимиру Казаченку пройдет на стадионе "Петровский" 30 марта и начнется в 10.30 по московскому времени, информирует пресс-служба клуба. Отпевание тела состоится в Князь-Владимирском соборе на улице Блохина, 26. Начало – в 13.00. В 15.00 начнется церемония захоронения на Серафимовском кладбище.

Напомним, что специалист, который возглавлял академию питерцев, умер в 26 марта на 65-м году жизни.