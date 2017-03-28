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Церемония прощания с Владимиром Казаченком состоится 30 марта

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Гражданская панихида по бывшему футболисту "Зенита" Владимиру Казаченку пройдет на стадионе "Петровский" 30 марта и начнется в 10.30 по московскому времени, информирует пресс-служба клуба. Отпевание тела состоится в Князь-Владимирском соборе на улице Блохина, 26. Начало – в 13.00. В 15.00 начнется церемония захоронения на Серафимовском кладбище.

Напомним, что специалист, который возглавлял академию питерцев, умер в 26 марта на 65-м году жизни.

Дополнительная информация

http://fc-zenit.ru/news/2017-03-28-tseremoniya-proshchaniya-s-vladimirom-kazachenkom-sostoitsya-30-marta-.htm

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