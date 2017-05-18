Артем Ребров: "Облил Рабинера пивом, чтобы он о "Спартаке" хорошо писал"

Вратарь "Спартака" Артем Ребров рассказал о том, что его побудило облить пивом обозревателя "СЭ" Игоря Рабинера перед вручением кубка, которое состоялось на "Открытие Арене" после матча 29-го тура чемпионата России с "Тереком" (3:0).

По словам голкипера, он сделал это для того, чтобы автор трех книг о красно-белых - "Как убивали "Спартак", "Как убивали "Спартак"-2" и "Спартаковские исповеди" - хорошо писал о клубе.

- Игоря Рабинера зачем пивом облили? - вопрос Реброву.

- Чтобы писал хорошо о "Спартаке" и о нашем чемпионстве! Я ему так и сказал. А вообще поливали всех, кто оказался в раздевалке. Леонида Арнольдовича (Федуна. - Прим. "СЭ") - тоже.

- Кому еще дали бы золотую медаль, если бы могли?

- Вчера сколько тысяч человек пришло на стадион? А у телевизоров сидели? Вот всем им и вручил бы. Все они своей верой в нас заслужили золото. (Дмитрий ЗЕЛЕНОВ)

Интервью Артема Реброва