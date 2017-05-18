Артем Ребров: "Облил Рабинера пивом, чтобы он о "Спартаке" хорошо писал". ФУТБОЛ - РФПЛ - РФПЛ. СПОРТ-ЭКСПРЕСС
23:00 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Артем Ребров: "Облил Рабинера пивом, чтобы он о "Спартаке" хорошо писал"

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Вратарь "Спартака" Артем Ребров рассказал о том, что его побудило облить пивом обозревателя "СЭ" Игоря Рабинера перед вручением кубка, которое состоялось на "Открытие Арене" после матча 29-го тура чемпионата России с "Тереком" (3:0). 

 
Среда. Москва. "Спартак" - "Терек" - 3:0. Обозреватель "СЭ" Игорь РАБИНЕР под пивным душем от вратаря красно-белых Артема РЕБРОВА.Репортаж из-под душа с пивом. Рабинер из раздевалки "Спартака"

По словам голкипера, он сделал это для того, чтобы автор трех книг о красно-белых - "Как убивали "Спартак", "Как убивали "Спартак"-2" и "Спартаковские исповеди" - хорошо писал о клубе.

- Игоря Рабинера зачем пивом облили? - вопрос Реброву.

- Чтобы писал хорошо о "Спартаке" и о нашем чемпионстве! Я ему так и сказал. А вообще поливали всех, кто оказался в раздевалке. Леонида Арнольдовича (Федуна. - Прим. "СЭ") - тоже.

- Кому еще дали бы золотую медаль, если бы могли?

- Вчера сколько тысяч человек пришло на стадион? А у телевизоров сидели? Вот всем им и вручил бы. Все они своей верой в нас заслужили золото. (Дмитрий ЗЕЛЕНОВ)

Интервью Артема Реброва

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 29-й тур. Награждение "Спартака"
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КОММЕНТАРИИ (2)
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Гетеродин

Напрасный расход продукта, более промясного газетного писателя ещё поискать.

23:12

merniloskut

Минибара лучше зелёнкой облить! ИМХО

23:06