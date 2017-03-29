16:12 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Александр Заваров: "Тимощук правильно сделал, подписав контракт с "Зенитом"

0
0
0
0
1

Бывший тренер сборной Украины Александр Заваров пожелал удачи Анатолию Тимощуку, который вошел в тренерский штаб "Зенита". По словам специалиста, 37-летний украинец сделал выбор в пользу сине-бело-голубых, потому что снова захотел поработать с Мирчей Луческу.

 
Анатолий ТИМОЩУК вернулся в "Зенит".Тимощук вновь в "Зените". Что это значит

- Тимощук всегда очень профессионально относился к своему делу и был очень хорошим футболистом. Я думаю, у него есть все, чтобы стать профессиональным тренером, - приводит "Комсомольская правда" в Украине" слова Заварова. - Хотя, считаю, помимо профессионализма у тренера должно быть определенное везение. Без удачи в футболе непросто. Поэтому я желаю Анатолию удачи - пусть учится и выходит на новый уровень.

Я уверен, что он многое может показать футболистам и как тренер, и как человек. Когда он играл, к нему никогда не было никаких вопросов в плане профессионализма и самоотдачи. На него всегда можно было положиться, и он всегда доказывал, что для него главное - быть в команде, играть.

Он выбрал "Зенит", захотел вновь поработать с Луческу. Думаю, именно это сотрудничество с тренером во многом повлияло на его решение. Анатолий играл под руководством Мирчи, многое у него взял и, конечно, сейчас у него тоже многому можно поучиться.

А что делать, если в Украине Тимощук, возможно, никому не подходил? Футболу Толик посвятил всю свою жизнь, больше 30 лет, и нельзя сейчас просто так сидеть и о чем-то другом думать. Я считаю, что он все правильно сделал.

Дополнительная информация

http://kp.ua/sport/571349-tymoschuk-v-zenyte-a-chto-delat-esly-v-ukrayne-nykomu-ne-podkhodyl

0
0
0
0
1
Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 21-й тур
Материалы REN-TV

Пляска сволочей...

Работаем, брат. Работаем, сестра...

Путин понад усё...

Выяснилось, что значит последняя фраза пилота Ту-154 про закрылки: 3D...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (1)
Войти, чтобы оставить комментарий

dv2205

а маркевич просто недалекий русофоб

16:50

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ