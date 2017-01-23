Александр Самедов: "Было за счастье работать в "Спартаке" Романцева"

Полузащитник "Спартака" Александр Самедов дал интервью обозревателю "СЭ" Игорю РАБИНЕРУ. Первыми цитаты из этой беседы узнают подписчики группы "СЭ" в социальной сети Facebook.

– Когда ваш переход состоялся, Романцев сказал: "Такие, как Самедов, "Спартаку" очень нужны. Он обязательно поможет". Ожидали такой оценки от тренера, при котором провели первый официальный матч за красно-белых?

– Не знаю, ожидал или нет – но мне просто очень приятно, что Олег Иванович обо мне так отзывается. Но предстоит очень много работы, и надо доказать, что он прав. Я тренировался у него с основным составом с 2002-го, на последний тур с "Торпедо" он меня поставил. Потом были еще полгода в 2003-м. То есть поработать с ним пусть не так много, но успел. Это такая масштабная личность! Все игроки, а я уж как молодой тем более, немного побаивались его. Застал этот тренировочный процесс – романцевские упражнения до сих пор перед глазами. Как застал и тех спартаковцев, которые приносили золото. Мне было за счастье там находиться, с этими людьми. Вот и все.

– У вас же даже медаль с того времени осталась? За бронзу-2002 вам как участнику одного матча в сезоне вручили?

– Нет, за выигрыш Кубка России-2003. Хоть я в финале и не играл.

– Легендарную романцевскую "максималку" застали?

– А как же!

– Это было жестко?

– О да.

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