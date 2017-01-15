Агент Боккетти: "Мы близки к соглашению со "Спартаком"

Андреа д'Амико, агент защитника "Спартака" Сальваторе Боккетти, сообщил "СЭ", что его клиент хочет остаться в московской команде. Действующее соглашение итальянца с красно-белыми рассчитано до лета 2017 года.

- Переговоры со "Спартаком" все еще идут, но мы уже близки к завершению, – заявил Д'Амико.

– Правда ли, что в Сальваторе заинтересованы и другие клубы?

– Да, но в данный момент мы говорим только со "Спартаком". Красно-белые – приоритет для Боккетти. (Ярослав СУСОВ)

Отметим, что ранее сообщалось об интересе к игроку со стороны "Галатасарая". Боккетти в нынешнем розыгрыше чемпионата России провел 11 матчей, забил один гол и сделал одну результативную передачу.