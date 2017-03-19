Жилберту Силва: "Фавориты Кубка конфедераций – Германия и Португалия"

Бывший полузащитник сборной Бразилии Жилберту Силва в интервью официальному сайту ФИФА выразил мнение, что фаворитами Кубка конфедераций-2017 будут Германия и Португалия. По словам двукратного победителя турнира, все команды будут биться на пределе своих возможностей.

- В предстоящем турнире Бразилия участвовать не будет. Кто, на ваш взгляд,может считаться главным кандидатом на победу?

– Германия и Португалия, потому что эти команды выиграли самые сильные турниры – Чемпионат мира и Евро соответственно. Этот факт сразу делает их фаворитами и накладывает на них дополнительную ответственность. Впрочем, сказанное вовсе не означает, что кто-то из них обязательно победит. Кубок Конфедераций отличает то, что, если не включиться с самого начала, можно попасть в неприятности. Этот турнир очень важен для футболистов, поскольку проходит за год до Чемпионата мира… Все хотят произвести хорошее впечатление и сохранить за собой место в команде на следующий год. Поэтому каждый бьется на пределе своих возможностей.

- За кем из игроков, которые приедут на Кубок Конфедераций в Россию, вамхотелось бы понаблюдать?

– На Кубках Конфедераций интересных футболистов всегда в избытке: на этих турнирах можно встретить самых сильных игроков на данный момент времени и воочию понаблюдать за теми, кто украшает футбол и превращает его в увлекательное зрелище. Сегодня я могу назвать в качестве примера Криштиану Роналду и Алексиса Санчеса.